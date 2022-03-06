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Эксперт назвала диету, замедляющую старение

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Эксперт назвала диету, замедляющую старение
кадр из фильма «Белоснежка: Месть гномов»

Диетолог Лора Бурак утверждает, что процесс старения можно замедлить. Она рассказала об одном исследовании. Ученые обнаружили диету, которая сохраняет здоровье в старости и помогает прожить дольше. Ее главная особенность в том, что она не требует строгого соблюдения.

Эксперт сообщила, что для здорового старения лучше всего подходит средиземноморская диета.

— Чтобы наша жизнь стала более долгой и здоровой, надо последовательно придерживаться полезных привычек, сосредоточив внимание на ключевых элементах хорошо изученной средиземноморской диеты. Процесс старения можно замедлить, если включить в рацион питания продукты с высоким содержанием питательных веществ и жирных кислот омега-3. Это рыба, авокадо, орехи и оливковое масло, — рассказала диетолог.

По ее словам, исследованиями установлено, что входящие в средиземноморскую диету продукты значительно снижают риск возникновения смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, ишемической болезни сердца и общие показатели смертности.

Бурак отметила, что диетой ее можно назвать условно, так как в основном это привычки и особенности питания, которые не требуют строгого соблюдения. Вместо того чтобы считать калории и ограничивать себя в еде, следует включить в рацион больше полезных жиров и прочих важных питательных веществ.

Особое внимание нужно уделить растительной пище, цельному зерну, бобовым, орехам, семенам, жирной рыбе и оливковому маслу. Употребление мяса стоит ограничить. В средиземноморской диете мало молочных продуктов, но она включает обладающий пробиотическим эффектом йогурт, сообщается на портале Eat This, Not That.

Геронтолог Хидетоши Эндо назвал причины долголетия японцев. Здоровое питание, любовь к спорту и социальной активности делают их долгожителями.

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