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Путин одобрил новый пакет антикризисных мер в России

Иван Юминов

Политика
Путин одобрил новый пакет антикризисных мер в России
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах в социальной сфере и экономике в условиях санкций.

Так, правительство сможет проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года. Лидер также упростил процедуру закупки лекарств и медицинских изделий.

Документом вводятся особые правила регистрации препаратов. Фонду социального страхования до конца 2022 года разрешается проводить закупку технических средств реабилитации у единственного поставщика.

Кабмин получил право менять правила приема в университеты для россиян, вынужденных прервать обучение за рубежом. Согласно указу, до конца 2022 года отменены проверки в отношении малого и среднего бизнеса и ИТ-компаний.

Правительство наделяется правом отступать от целого ряда норм о лицензировании и аккредитации. Среди них — ряд положений в области долевого строительства и интеллектуальной собственности, отмечается на портале правовой информации.

8 марта Путин также подписал закон о пакете мер поддержки населения и бизнеса. Среди пунктов — возможность вести деятельность без продления лицензии, а также упрощение госзакупок.

При этом глава государства ввел новые кредитные каникулы. Право на них дается гражданам, малому и среднему бизнесу, в том числе по ипотеке, если кредитный договор был заключен до 1 марта 2022 года.

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