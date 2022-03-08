Instagram скрыл подписки пользователей в России и на Украине

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Социальная сеть Instagram скроет пользователям из России и Украины информацию о подписчиках и тех, на кого они подписаны. Об этом сообщили в пресс-службе Meta во вторник, 8 марта.

— Это означает, что люди, которые следят за частными учетными записями на Украине и в России, больше не смогут видеть, на кого подписаны эти учетные записи или кто на них подписан. Мы также не показываем эти учетные записи в списках подписчиков или подписчиков других людей или в нашей функции «взаимных подписок», — говорится в сообщении.

Изменения призваны повысить безопасность пользователей из двух стран, отмечается на сайте Meta.

4 марта в Роскомнадзоре сообщили, что социальная сеть Facebook заблокирована в России из-за дискриминации СМИ. По данным ведомства, с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook.

Социальной сетью в последнее время был ограничен доступ к аккаунтам телеканала «Звезда», информационного агентства РИА Новости, Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру». Данные ограничения, напомнили в Роскомнадзоре, запрещены российским законодательством.