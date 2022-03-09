В Госдуме предложили поддержать ипотеку на новостройки

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуме предложили выдавать льготную ипотеку для того, чтобы поддержать отрасль и сохранить доступность жилья. Ипотека под пять процентов будет распространяться на массовые новостройки. Об этом в среду, 9 марта, рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Он объяснил, что под этим понимаются выданные кредиты на жилье, которое уже оформлено в собственность, ипотечные займы обслуживаются не менее двух лет, а просрочка по ним — менее 0,15 процентов. Под этот залог Центральный Банк будет выдавать займы банкам под не более 2 процентов, а кредитным организациям будет разрешено устанавливать наценку до 3 процентов.

— В ближайшее время члены комитета направят такую инициативу для обсуждения вице-премьеру Марату Хуснуллину, — поделился Кошелев, передает газета «Известия».

Отмечается, что средства будут выдаваться на покупку массовых новостроек со стоимостью «квадрата» не более цены, установленной Минстроем.

8 марта президент России Владимир Путин подписал закон о пакете мер поддержки населения и бизнеса. Среди пунктов — возможность вести деятельность без продления лицензии, а также упрощение госзакупок.

При этом глава государства ввел новые кредитные каникулы. Право на них дается гражданам, малому и среднему бизнесу, в том числе по ипотеке, если кредитный договор был заключен до 1 марта 2022 года.