Риелтор рассказала, стоит ли ожидать повышения цен на аренду жилья

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Заместитель директора департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова рассказала, стоит ли ждать повышения цен на аренду жилья. Она подчеркнула, что средний показатель должен остаться примерно на прежнем уровне.

Однако также Полякова рассказала, что в сегодняшних условиях не стоит ожидать и снижения цен на жилье. Поскольку это явление может произойти, если будет зафиксирован массовый отток арендаторов из столицы.

— В настоящее время усредненная арендная ставка для квартир в старой Москве составляет 47 480 рублей в месяц. С начала года она почти не изменилась — снизилась примерно на 1 процент. По сравнению с показателем февраля прошлого года медианная стоимость найма повысилась на 14 процентов, — поделилась риэлтор в беседе с агентством «Прайм».

В заключении специалист добавила, что на данный момент невозможность получения ипотечных кредитов на приобретение квартир может привести к небольшому увеличению спроса на аренду жилья.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что в Госдуме предложили выдавать льготную ипотеку для того, чтобы поддержать отрасль и сохранить доступность жилья. Ипотека под пять процентов будет распространяться на массовые новостройки.