Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Порядка пяти тысяч объектов в столице благоустроят в этом году

Виктория Сикерина

Город
Порядка пяти тысяч объектов в столице благоустроят в этом году
Фото: Сайт Сергея Собянина
Россия, Москва, Волоколамское шоссе Карта всех событий

Специалисты благоустроят порядка пяти тысяч объектов в Москве в текущем году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройств Петр Бирюков в среду, 9 марта.

Он отметил, что ремонт предусмотрен на Волоколамском шоссе, участке Ленинского проспекта, улицах в Басманном и Красносельском районах и в других частях города.

По словам заммэра, планы по благоустройству столицы реализуют согласно утвержденному графику.

— Ранее совместно с горожанами мы определили объекты, на которых в этом году пройдут работы по благоустройству, все они известны, перечень остался без изменений. Мероприятия спланированы, прошли общественные обсуждения, получены предложения от москвичей, — заявил Бирюков.

Он добавил, что в настоящий момент специалисты уже разработали проектно-сметные документы и определили подрядчиков. Также ремонтники начали проведение инженерной подготовки на нескольких объектах.

Уже разработана проектно-сметная документация, определены подрядчики, которые будут заниматься реализацией проектов.

— Проводятся работы по ремонту, перекладке, а при необходимости и по замене инженерных коммуникаций — водопроводных, канализационных, газовых и тепловых сетей. Электрические провода убираем под землю в специальные коллекторы, чтобы улучшить визуальный облик пространств, — цитирует его официальный сайт мэра Москвы.

8 марта стало известно, что работы по благоустройству пруда в Медведковском лесопарке планируют завершить во втором квартале текущего года.

Читайте также:
Благоустройство Петр Бирюков Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встань и пойди

Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Московский спорт своих не бросает

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Необходимо выйти на собственную орбиту

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Все мнения
О проекте