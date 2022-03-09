Образовательный онлайн-цикл о разработке сайтов стартует в Москве

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Учреждение «Малый бизнес Москвы» (МБМ) подготовил образовательный курс для бизнесменов о разработке сайтов. Обучение пройдет в электронном формате, а рамках которого участников научат создавать эффективную платформу в интернете и искать клиентов в современных условиях.

Так, предприниматели смогут прослушать как одну лекцию, так и весь курс сразу. Однако для этого необходимо заранее зарегистрироваться.

— На занятиях в рамках обучающего цикла научат избегать ошибок при разработке лендингов и обезопасить сайт компании от киберугроз. Спикеры расскажут, как спроектировать и разработать качественный лендинг. Отдельные выступления будут посвящены увеличению конверсии и работе с клиентами, а также оформлению, сохранению и защите прав на сайт, — отметил глава московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Первая онлайн-встреча «Сайт для вашего бизнеса: разбираем шаг за шагом» состоится 10 марта в 14:00. Следующие два вебинара пройдут 11 и 14 марта в 15:00. Заключительное занятие назначено на это же время 16 марта.

С подробной программой курса можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

В центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ с 4 по 30 марта будут проходить вебинары о том, как преодолеть внутренние комплексы во время трудоустройства и как найти свое призвание в работе. Онлайн-курс будет называться «Найди работу: психологические аспекты успешного трудоустройства».