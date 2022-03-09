Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дептранс Москвы назвал ожидаемые места затрудненного движения вечером 9 марта

Георгий Соланович

Город
Дептранс Москвы назвал ожидаемые места затрудненного движения вечером 9 марта
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Согласно прогнозам, движение в Москве в среду, 9 марта, будет затруднено в центре столицы, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Уточняется, что основной причиной затруднения движения в некоторых районах Москвы мелкие ДТП и строительные работы.

— В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом — так вы точно сэкономите время, — говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в феврале 2022 года установили новые и модернизировали уже работающие светофоры по девяти адресам в Москве. Кроме того, специалисты более 300 раз меняли режимы работы светофоров для того, чтобы пешеходы меньше ждали, а машины быстрее проезжали.

Новые светофоры появились по четырем адресам именно в тех местах, где они были нужны, но прежде отсутствовали. На пяти других адресах ЦОДД улучшил уже существующие светофоры: добавил светофорные колонки и перевесил на консоли над дорогой.

Читайте также:
Транспорт Прогнозы Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встань и пойди

Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Московский спорт своих не бросает

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Необходимо выйти на собственную орбиту

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Все мнения
О проекте