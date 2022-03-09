Дептранс Москвы назвал ожидаемые места затрудненного движения вечером 9 марта

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Согласно прогнозам, движение в Москве в среду, 9 марта, будет затруднено в центре столицы, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Уточняется, что основной причиной затруднения движения в некоторых районах Москвы мелкие ДТП и строительные работы.

— В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом — так вы точно сэкономите время, — говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в феврале 2022 года установили новые и модернизировали уже работающие светофоры по девяти адресам в Москве. Кроме того, специалисты более 300 раз меняли режимы работы светофоров для того, чтобы пешеходы меньше ждали, а машины быстрее проезжали.

Новые светофоры появились по четырем адресам именно в тех местах, где они были нужны, но прежде отсутствовали. На пяти других адресах ЦОДД улучшил уже существующие светофоры: добавил светофорные колонки и перевесил на консоли над дорогой.