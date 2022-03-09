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Объем производства лекарств увеличился в Москве почти на 68 процентов в 2021 году

Виктория Сикерина

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Итоги — 2021
Город
Объем производства лекарств увеличился в Москве почти на 68 процентов в 2021 году
Фото: depositphotos

Объем производства лекарственных препаратов увеличился на 67,7 процента в 2021 году в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 9 марта.

Он отметил, что в настоящий момент в городе действуют порядка 80 производителей фармацевтической сферы.

— Столичные предприятия обрабатывающей промышленности продолжают стабильно наращивать объемы выпуска. Среди них особенно выделяются важные для города и жителей направления. В частности, выпуск лекарств, — добавил заммэра.

Ефимов заявил, что такая статистика достигнута благодаря поддержке промышленных фармацевтических производств городом, а также развитию технологий в этой отрасли.

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, сейчас на таких предприятиях работают почти 15 тысяч горожан.

— Объем отгруженных предприятиями товаров за 2021 год составил 345,2 миллиарда рублей, что почти в два раза больше, чем в 2020 году, — цитирует официальный сайт мэра Москвы Прохорова.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что за пять лет производство пищевых продуктов в Москве выросло на 41 процент. Доля отечественного продовольствия на ее рынке составляет 80 процентов.

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