Ефимов: За пять лет производство пищевых продуктов в Москве выросло на 41 процент

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За пять лет производство пищевых продуктов в Москве выросло на 41 процент. Доля отечественного продовольствия на ее рынке составляет 80 процентов. Об этом рассказал мэр столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за пять лет объем отгруженных товаров увеличился на 66 процентов.

В настоящее время город закупает продукты питания у 75 субъектов России.

Всего в Москве работают более 240 предприятий, которые производят пищу. Они поставляют 66 процентов колбас, 23 процента полуфабрикатов из мяса, 45 хлеба и 15 процентов макарон.

Ефимов уточнил, что столичные производства смогут обеспечить около 60 процентов от общей потребности москвичей.

Такой показатель планируется увеличить на 10 процентов за ближайшие два года.

— Для расширения производств и локализации необходимых в столице предприятий мы используем механизмы государственно-частного партнерства, — подытожил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, чьи слова приводят на сайте мэра столицы.

Объем производства пищевых продуктов в Москве увеличился на 8,2 процента в минувшем году по сравнению с 2020 годом.

Объем экспорта московской молочной продукции достиг почти 37 миллионов долларов за 11 месяцев 2021 года. Этот показатель на 50,3 процента опередил уровень 2020 года. При этом доля города среди российских производителей составила более 12,5 процента.