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МИК объявил о старте приема заявок на второй поток «Венчурной академии»

Виктория Сикерина

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МИК объявил о старте приема заявок на второй поток «Венчурной академии»
Фото: Pixabay

Московский инновационный кластер открыл прием заявок на второй поток «Венчурной академии». В рамках образовательной программы начинающие и опытные инвесторы смогут совершить сделки с лучшими представителя венчурного рынка. Подать заявку на участие в проекте можно до 15 апреля.

Так, участники научатся искать, отбирать и анализировать сделки, инвестировать в проекты и грамотно выстраивать инвестиционную стратегию.

В программе предусмотрены три части — теоретическая и две практические.

— Кроме желания вкладываться в стартапы, нужны знания и навыки — от оценки инновационности идеи до правил формирования инвестиционного портфеля. Экспертиза МИК и партнеров академии на венчурном рынке позволила разработать программу таким образом, чтобы подготовить начинающих инвесторов к первым сделкам и вывести более опытных из них на новый уровень, — уточнил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, отбор участников проведут на конкурсной основе. С подробной программой курса можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Учреждение «Малый бизнес Москвы» (МБМ) подготовило образовательный курс для бизнесменов по разработке сайтов. Обучение пройдет в электронном формате, а рамках которого участников научат создавать эффективную платформу в интернете и искать клиентов в современных условиях.

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