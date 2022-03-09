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В ООН заявили, что почти 3 миллиарда человек еще не прививались от коронавируса

Георгий Соланович

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
В ООН заявили, что почти 3 миллиарда человек еще не прививались от коронавируса
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Почти три миллиарда человек на Земле еще не привились даже первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 9 марта, сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, благодаря быстрой разработке вакцины и принятым антиковидным ограничениям во многих странах мира удалось взять распространение болезни под контроль, однако коронавирус еще не исчез.

— Но было бы серьезной ошибкой думать, что пандемия закончилась. Распределение вакцин остается возмутительно неравным. Производители создают по 1,5 миллиарда доз в месяц, но почти три миллиарда человек все еще ждут своей первой прививки, — уточнил Гутерреш.

Он также добавил, что за все время пандемии на Земле зарегистрировано 446 миллионов случаев заражения ковидом, погибли же от COVID-19 более шести миллионов человек. Мир, несмотря ни на что, к середине этого года должен достичь показателя в 70 процентов вакцинированного населения во всех странах, передает слова генсека ООН РИА Новости.

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов развеял некоторые советы для подготовки к вакцинации и ревакцинации. Так, например, категорически нельзя за несколько дней до прививки начинать принимать препараты для разжижения крови, заявил он.

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