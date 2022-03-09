Врач перечислил главные ошибки при ревакцинации

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Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов развеял некоторые советы для подготовки к вакцинации и ревакцинации. Так, например, категорически нельзя за несколько дней до прививки начинать принимать препараты для разжижения крови.

Он объяснил, что несмотря на мощность и полезность этого лекарства, разжижающие кровь препараты могут вызвать много тяжелых побочных реакций.

— Желательно не злоупотреблять спиртными напитками, это действительно важно, потому что это сильно бьет по нашему иммунитету. Желательно накануне выспаться, не перегружать себя физически или умственно, чтобы вы подошли к вакцинации в оптимальной форме, — посоветовал врач в интервью радио «Sputnik».

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в ближайшие несколько лет ВОЗ не объявит о завершении пандемии коронавирусной инфекции. Он объяснил это тем, что в указанный период заболеваемость вирусом будет увеличиваться или же уменьшаться. Он сравнил коронавирус с пандемией туберкулеза. Люди давно пытаются побороть ее, но она остается. Аналогичная ситуация может произойти и с COVID-19.