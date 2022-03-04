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Инфекционист Тимаков рассказал, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии COVID-19

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Инфекционист Тимаков рассказал, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии COVID-19
Фото: EPA

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в ближайшие несколько лет ВОЗ не объявит о завершении пандемии коронавирусной инфекции. Он объяснил это тем, что все это время заболеваемость вирусом будет увеличиваться или же уменьшаться.

Он сравнил коронавирус с пандемией туберкулеза. Люди давно пытаются побороть ее, но она остается. Аналогичная ситуация может произойти и с COVID-19.

— В ближайшие несколько лет точно не настанет день, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии, — поделился Тимаков в беседе с РИА Новости.

Недавно Тимаков рассказал, что в России еще возможны новые подъемы заболеваемости коронавирусной инфекцией. Однако это может произойти, если будет наблюдаться снижение коллективного иммунитета или же возникнет мутация вируса, отметил эксперт.

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Сложный период пандемии коронавируса должен частично закончиться в мае 2022 года. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал иммунолог Николай Крючков. По мнению иммунолога, летом 2022 года могут наблюдаться небольшие вспышки коронавируса. Осенью, зимой и весной 2023-го возможен периодический взлет заболеваемости, однако ситуация будет более управляемой.

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