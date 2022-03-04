Инфекционист Тимаков рассказал, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии COVID-19
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Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в ближайшие несколько лет ВОЗ не объявит о завершении пандемии коронавирусной инфекции. Он объяснил это тем, что все это время заболеваемость вирусом будет увеличиваться или же уменьшаться.
Он сравнил коронавирус с пандемией туберкулеза. Люди давно пытаются побороть ее, но она остается. Аналогичная ситуация может произойти и с COVID-19.
— В ближайшие несколько лет точно не настанет день, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии, — поделился Тимаков в беседе с РИА Новости.
Недавно Тимаков рассказал, что в России еще возможны новые подъемы заболеваемости коронавирусной инфекцией. Однако это может произойти, если будет наблюдаться снижение коллективного иммунитета или же возникнет мутация вируса, отметил эксперт.
Сложный период пандемии коронавируса должен частично закончиться в мае 2022 года. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал иммунолог Николай Крючков. По мнению иммунолога, летом 2022 года могут наблюдаться небольшие вспышки коронавируса. Осенью, зимой и весной 2023-го возможен периодический взлет заболеваемости, однако ситуация будет более управляемой.