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Инфекционист сообщил, что в России еще возможны новые подъемы заболеваемости COVID-19

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Инфекционист сообщил, что в России еще возможны новые подъемы заболеваемости COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что в России еще возможны новые подъемы заболеваемости коронавирусной инфекцией. Однако это может произойти, если будет наблюдаться снижение коллективного иммунитета или же возникнет мутация вируса.

— У нас могут быть и новые подъемы заболеваемости, — передает РИА Новости слова Тимакова.

Недавно доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ Аркадий Верткин рассказал о причинах появления бессонницы после перенесенной коронавирусной инфекции.

Сложный период пандемии коронавируса должен частично закончиться в мае 2022 года. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал иммунолог Николай Крючков. По мнению иммунолога, летом 2022 года могут наблюдаться небольшие вспышки коронавируса. Осенью, зимой и весной 2023-го возможен периодический взлет заболеваемости, однако ситуация будет более управляемой.

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Также вирусолог Анатолий Альтштейн назвал «Вечерней Москве» две причины для применения назальной вакцины от коронавируса.

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