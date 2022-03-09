Два новых раздела заработали на портале «Моя новая семья»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Специалисты добавили разделы «Мое жилье» и «Моя работа» в сервис «Моя новая семья». Сервисы помогут выпускникам центров для детей-сирот или детям из приемных семей начать самостоятельную жизнь после достижения 18 лет.

Заместитель руководителя московского департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Бербер отметила, что город активно поддерживает детей-сирот. Например, выпускники получают помощь в трудоустройстве и получении жилья.

— Новые разделы портала «Моя новая семья» в доступной форме рассказывают юношам и девушкам об их правах и обязанностях, содержат необходимые формы документов и инструкции по их заполнению, практические рекомендации. На портале они также найдут всю необходимую и актуальную информацию, — заявила она.

Так, с помощью раздела «Моя работа» пользователи смогут составить резюме, подготовиться к собеседованию, узнают, как не стать жертвой мошенников, а также о том, как повысить свою квалификацию и адаптироваться под трудовой коллектив.

В разделе «Мое жилье» дети-сироты смогут узнать о правилах предоставления жилья, необходимых документах и других аспектах получения квартиры, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В ноябре заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в 2022 году в Москве появятся еще четыре школы для приемных родителей. Она отметила, что такие школы ощутимо помогают опеке, а открытие новых школ в разных районах поможет горожанам совмещать свои ежедневные дела с посещением занятий.