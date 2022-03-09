Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Все корпуса проблемного ЖК «Марьино Град» поставили на кадастровый учет в столице

Виктория Сикерина

Город
Все корпуса проблемного ЖК «Марьино Град» поставили на кадастровый учет в столице
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, поселение Филимонковское, Жемчужная улица Карта всех событий

Последние девять корпусов проблемного жилого комплекса «Марьино Град» поставили на кадастровый учет. Об этом сообщил руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов в среду, 9 марта.

Он отметил, что новостройку возвели в поселении Филимонковское на улице Жемчужной.

По словам главы ведомства, общая площадь последних поставленных на учет корпусов ЖК составляет более 142 тысяч квадратных метров. Здесь предусмотрена 1451 квартира, среди которых большинство однокомнатные.

— В настоящий момент кадастровый учет завершен, комплекс исключен из «дорожной карты» проблемных объектов. Все дольщики могут регистрировать права собственности на квартиры, — заявил Майданов.

Он добавил, что общая площадь корпусов жилого комплекса составляет свыше 217 тысяч «квадратов».

До этого управление Росреестра по Москве внесло запись в реестр по недвижимости о прекращении ранее наложенного запрещения в отношении ЖК «Филатов Луг». Так, с ранее проблемного ЖК, строительство которого стартовало в 2017 году, сняли все ограничения.

Читайте также:
Недвижимость Жилье Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встань и пойди

Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Московский спорт своих не бросает

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Необходимо выйти на собственную орбиту

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Все мнения
О проекте