Все корпуса проблемного ЖК «Марьино Град» поставили на кадастровый учет в столице

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, поселение Филимонковское, Жемчужная улица Карта всех событий

Последние девять корпусов проблемного жилого комплекса «Марьино Град» поставили на кадастровый учет. Об этом сообщил руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов в среду, 9 марта.

Он отметил, что новостройку возвели в поселении Филимонковское на улице Жемчужной.

По словам главы ведомства, общая площадь последних поставленных на учет корпусов ЖК составляет более 142 тысяч квадратных метров. Здесь предусмотрена 1451 квартира, среди которых большинство однокомнатные.

— В настоящий момент кадастровый учет завершен, комплекс исключен из «дорожной карты» проблемных объектов. Все дольщики могут регистрировать права собственности на квартиры, — заявил Майданов.

Он добавил, что общая площадь корпусов жилого комплекса составляет свыше 217 тысяч «квадратов».

До этого управление Росреестра по Москве внесло запись в реестр по недвижимости о прекращении ранее наложенного запрещения в отношении ЖК «Филатов Луг». Так, с ранее проблемного ЖК, строительство которого стартовало в 2017 году, сняли все ограничения.