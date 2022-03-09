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Врач Мясников предупредил о последствиях частого употребления препаратов с цинком

Ирина Игнатенко

Общество
Врач Мясников предупредил о последствиях частого употребления препаратов с цинком
Фото: depositphotos

Злоупотребление лекарственными препаратами с цинком может нанести вред организму человека. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

Переизбыток цинка в организме приводит к дефициту меди, а это провоцирует развитие анемии. Среди симптомов анемии специалисты выделяют слабость, головокружение, потерю аппетита.

— В организме медь и цинк — это смертельные конкуренты. Там, где всасывается цинк, уже не будет всасываться медь, и наоборот, где всасывается медь, не будет всасываться цинк, — пояснил Александр Мясников.

По его словам, необходимо соблюдать баланс этих элементов для хорошего самочувствия и нормальной работы организма. Он добавил, что цинк содержится в курице, говяжьей печени, орехах и хлопьях для завтрака, передает ФАН.

До этого врачи и телеведущий Александр Мясников рассказал, как избежать разрушающего мозг страшного заболевания. Далеко не один коронавирус сейчас несет серьезную угрозу. Ежегодно миллионы человеческих жизней уносят пневмококк, менингококк и гемофильная палочка.

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