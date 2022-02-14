Мясников рассказал, как избежать разрушающего мозг страшного заболевания

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Далеко не один коронавирус сейчас несет серьезную угрозу. Ежегодно миллионы человеческих жизней уносят пневмококк, менингококк и гемофильная палочка. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Эти опасные инфекции разрушают человеческий мозг. Но есть надежный способ защититься от опасных заболеваний — это прививки. Вакцинация от пневмококка, уточнил Мясников, обязательна для детей, людей старше 60 и пациентов с хроническими болезнями, а также для тех, у кого нет селезенки.

Врач также напомнил, что взрослые люди могут быть носителями пневмококка и менингококка и даже не подозревать об этом. Бактерии сдерживают их иммунные силы, но если человек попадет в неблагоприятные условия, то инфекции сразу же дадут о себе знать. Об этом Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

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