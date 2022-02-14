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Мясников рассказал, как избежать разрушающего мозг страшного заболевания

Евгений Белоусов

Общество
Мясников рассказал, как избежать разрушающего мозг страшного заболевания
Фото: Youtube / Россия 1

Далеко не один коронавирус сейчас несет серьезную угрозу. Ежегодно миллионы человеческих жизней уносят пневмококк, менингококк и гемофильная палочка. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Эти опасные инфекции разрушают человеческий мозг. Но есть надежный способ защититься от опасных заболеваний — это прививки. Вакцинация от пневмококка, уточнил Мясников, обязательна для детей, людей старше 60 и пациентов с хроническими болезнями, а также для тех, у кого нет селезенки.

Врач также напомнил, что взрослые люди могут быть носителями пневмококка и менингококка и даже не подозревать об этом. Бактерии сдерживают их иммунные силы, но если человек попадет в неблагоприятные условия, то инфекции сразу же дадут о себе знать. Об этом Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

До этого главный гематолог Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук Андрей Новицкий рассказал, чем тромбоз отличается от повышенной свертываемости крови.

Также эндокринолог Видновской районной клинической больницы Мария Калошина рассказала, как за три шага восстановиться после тяжелой формы COVID-19.

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