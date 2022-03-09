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Москвичам рассказали об используемых в капремонте строительных материалах

Виктория Сикерина

Город
Москвичам рассказали об используемых в капремонте строительных материалах
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Специалисты используют исключительно отечественные материалы при реализации программы капитального ремонтах в жилых домах столицы. Об этом сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Москвы Артур Кескинов в среду, 9 марта.

Он отметил, что производство строительных материалов сосредоточено в столичном регионе.

— В частности, речь идет о различных видах дверей и окон и сухих строительных смесях. Все лифты, устанавливаемые в рамках столичной программы капремонта, тоже исключительно отечественного производства, — заявил гендиректор учреждения.

По словам Кескинова, почтовые ящики или светильники, например, производят в Калужской, Московской и Брянской областях и в Краснодарском крае. При этом детали для ремонта системы водоснабжения поставляются в столицу из Тюменской, Свердловской, Челябинской и Вологодской областей.

По итогам прошлого года объемы капитального ремонта в столице составили более 20 процентов в общем выполнении по России. Реализуемая в Москве программа капремонта жилого фонда является беспрецедентным по масштабу проектом модернизации жилфонда не только в России, но и за рубежом.

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