Здание «Аэрогеофизики» реконструируют в Южном Тушине

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Походный проезд, 19 Карта всех событий

Здание «Аэрогеофизики» реконструируют в столичном районе Южное Тушино. Об этом в среду, 9 марта, сообщили на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

— Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 3 марта 2022 года приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ) в отношении земельного участка по адресу: Походный проезд, владение 19, — говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что после обновления площадь здания увеличится с 1287 до 2282 квадратных метров и будет использоваться под офисные помещения.

Москомстройинвест 1 марта проверил 13 проектов строительных компаний, размещенных в Единой информационной системе жилищного строительства, на предмет рисков. Застройщики планируют реализовать 6904 квартиры, а также 8400 нежилых помещений: парковок, апартаментов, кладовых и помещений коммерции. В число 13 проектов вошли как новые, так и строящиеся жилые комплексы.