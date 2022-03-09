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Иммунолог Болибок перечислил частые постковидные симптомы

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Иммунолог Болибок перечислил частые постковидные симптомы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Наиболее частое осложнение после коронавируса – это «туман в мозгу». Об этом заявил врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок.

— Одно из самых характерных осложнений – «туман в мозгу» — «brain fog». Кроме того - сильная физическая слабость, вялость, «потеря жизненных сил». Часто — расстройства желудочно-кишечного тракта, — отметил эксперт в комментарии НСН.

Также у многих пациентов отмечается повышенная свертываемость крови, независимо от тяжести заболевания.

Редким постковидным симптомом, по словам иммунолога, являются судороги. В настоящее время известно о единичных случаях подобного осложнения среди детского и взрослого населения. При этом среди инфекционных заболеваний судороги встречаются при столбняке и при бешенстве.

До этого иммунолог Николай Крючков высказал мнение, что если в ближайшие месяцы не возникнет нового штамма, эпидемиологическая ситуация к середине года фундаментально стабилизируется.

Крючков отметил, что в мае будет наблюдаться фундаментальная стабилизация эпидемиологической ситуации с еще большим снижением летальности.

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