Полицейские обнаружили самодельные патроны и наркотики у жителя Подмосковья

Фото: ГУ МВД России по Московской области

В подмосковном Ликино-Дулеве задержан 31-летний местный житель, подозреваемый в незаконном хранении оружия и наркотиков. Об этом в среду, 9 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Полицейские в Ликино-Дулеве (Орехово-Зуевский городской округ — прим. «ВМ») при обследовании дома и гаража злоумышленника обнаружили и изъяли обрезанное охотничье ружье и 57 патронов, изготовленных самодельным способом, — рассказал представитель ведомства.

Экспертиза подтвердила, что изъятое оружие было «модернизировано» злоумышленником. Кроме того, оперативники обнаружили также и около 50 граммов наркотического вещества, которое оказалось мефедроном.

— Задержанный пояснил, что изъятые оружие и боеприпасы ему достались от покойного отца, а наркотик он приобрёл в теневом сегменте сети Интернет, — добавили в пресс-службе.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 222 и 223 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»; «Незаконное изготовление оружия» — прим. «ВМ»). Помимо этого, уголовное дело было возбуждено и по статье 228 («Незаконные приобретение и хранение наркотических средств» — прим. «ВМ»).

Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В конце января в Воскресенске полицейские задержали 47-летнего мужчину, у которого нашли более 450 патронов различного калибра и два пистолета, переделанных под боевые.