Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Полицейские обнаружили самодельные патроны и наркотики у жителя Подмосковья

Елена Самойлова

Происшествия
Полицейские обнаружили самодельные патроны и наркотики у жителя Подмосковья
Фото: ГУ МВД России по Московской области

В подмосковном Ликино-Дулеве задержан 31-летний местный житель, подозреваемый в незаконном хранении оружия и наркотиков. Об этом в среду, 9 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Полицейские в Ликино-Дулеве (Орехово-Зуевский городской округ — прим. «ВМ») при обследовании дома и гаража злоумышленника обнаружили и изъяли обрезанное охотничье ружье и 57 патронов, изготовленных самодельным способом, — рассказал представитель ведомства.

Экспертиза подтвердила, что изъятое оружие было «модернизировано» злоумышленником. Кроме того, оперативники обнаружили также и около 50 граммов наркотического вещества, которое оказалось мефедроном.

— Задержанный пояснил, что изъятые оружие и боеприпасы ему достались от покойного отца, а наркотик он приобрёл в теневом сегменте сети Интернет, — добавили в пресс-службе.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 222 и 223 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»; «Незаконное изготовление оружия» — прим. «ВМ»). Помимо этого, уголовное дело было возбуждено и по статье 228 («Незаконные приобретение и хранение наркотических средств» — прим. «ВМ»).

Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В конце января в Воскресенске полицейские задержали 47-летнего мужчину, у которого нашли более 450 патронов различного калибра и два пистолета, переделанных под боевые.

Читайте также:
Подмосковье Оружие МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встань и пойди

Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Московский спорт своих не бросает

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Необходимо выйти на собственную орбиту

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Все мнения
О проекте