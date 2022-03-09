Разводка мостов начнется в Петербурге с 9 марта

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Технологическая разводка мостов через Неву и Малую Неву начнется в ночь на 10 марта и продлится до начала навигационного периода, сообщает издание «Невские новости».

Первой разведенной переправой в текущем году станет мост Александра Невского: это произойдет в ночь на 10 марта.

— Далее, вплоть до открытия навигации 10 апреля, почти каждую ночь будут осуществляться разводки мостов на Неве и Малой Неве. Всего до начала навигационного периода петербургские мосты будут разведены около пятидесяти раз, — сообщили сотрудники пресс-службы СПб ГБУ «Мостотрест».

Навигация на двух главных реках Санкт-Петербурга начнется 10 апреля и завершится 30 ноября. На рукавах Невы мосты начнут разводить с 20 апреля, завершат сезон в середине ноября.

Ранее сообщалось, что шумозащитный экран установили на Андреевском мосту в Москве.

Новая конструкция стала продолжением уже существующей. Ее общая длина превысила 316 метров. В ходе работ также модернизировали существующий грязезащитный экран протяженностью почти 95 метров.