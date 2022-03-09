Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Разводка мостов начнется в Петербурге с 9 марта

Ирина Игнатенко

Общество
Разводка мостов начнется в Петербурге с 9 марта
Фото: pixabay.com

Технологическая разводка мостов через Неву и Малую Неву начнется в ночь на 10 марта и продлится до начала навигационного периода, сообщает издание «Невские новости».

Первой разведенной переправой в текущем году станет мост Александра Невского: это произойдет в ночь на 10 марта.

Далее, вплоть до открытия навигации 10 апреля, почти каждую ночь будут осуществляться разводки мостов на Неве и Малой Неве. Всего до начала навигационного периода петербургские мосты будут разведены около пятидесяти раз, — сообщили сотрудники пресс-службы СПб ГБУ «Мостотрест».

Навигация на двух главных реках Санкт-Петербурга начнется 10 апреля и завершится 30 ноября. На рукавах Невы мосты начнут разводить с 20 апреля, завершат сезон в середине ноября.

Ранее сообщалось, что шумозащитный экран установили на Андреевском мосту в Москве.

Новая конструкция стала продолжением уже существующей. Ее общая длина превысила 316 метров. В ходе работ также модернизировали существующий грязезащитный экран протяженностью почти 95 метров.

Читайте также:
Мосты Санкт-Петербург река Нева
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иларион
Иларион

Время молитвы и надежды

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Достоевский ответит

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

А город все равно живет...

Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Соревнований будет больше

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встань и пойди

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Все мнения
О проекте