Перенесшая два микроинсульта Водонаева заявила о возвращении панических атак

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Перенесшая два микроинсульта звезда «Дома-2» Алена Водонаева заявила о том, что снова начала испытывать панические атаки из-за событий, которые сейчас происходят в мире.

Первый удар у звезды случился в апреле 2021 года, второй — в июне. Она провела в больнице несколько недель и теперь старается как можно меньше волноваться, чтобы защитить свое здоровье.

Однако у Водонаевой не получилось: она снова начала просыпаться по ночам.

— У меня в связи с событиями начались панические атаки, которых не было с лета 2021 года. Я просыпаюсь по ночам от страха, а для меня после двух инсультов это опасно, — передает ее слова StarHit.

Чтобы оградить своего маленького сына Богдана от возможных нервных срывов, звезда «Дома-2» передала его на воспитание отцу — бизнесмену Алексею Малакееву. Сейчас Водонаева, по ее словам, принимает «сильные препараты».

В октябре 2021 года телеведущая купила за 19 миллионов отдельную двухкомнатную квартиру в Хамовниках для своего кота породы мейн-кун по кличке Эскобар. Недвижимость находится недалеко от салона красоты, который принадлежит знаменитости.