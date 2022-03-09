Мужчина сбежал из отдела полиции с автоматом «Кедр» и патронами

Фото: Telegram/112

В Таганроге мужчина завладел автоматом «Кедр» и сбежал из отдела полиции. Об этом в среду, 9 марта, сообщили в Telegram-канале «112».

По данным Telegram-канала «112», 38-летний мужчина является жителем Санкт-Петербурга. Два дня назад его задержали за хулиганство.

Находясь в отделе полиции, он напал на сотрудника правоохранительных органов, нанес ему несколько ударов по голове и забрал табельное оружие вместе с патронами, после чего скрылся.

— В данный момент на всех выездах из города досматривают автомобили. Вооруженного преступника ищут, — говорится в сообщении.

Еще один случай нападения произошел в начале февраля. Гражданка США воткнула нож в лицо москвичу и попыталась сбежать из России.