Гражданка США воткнула нож в лицо москвичу и попыталась сбежать из России

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В Подмосковье полицейские задержали гражданку США, которая, будучи фигурантом уголовного дела, пыталась уехать из России. Об этом стало известно в среду, 2 февраля.

По данным РЕН ТВ, задержанной оказалась 45-летняя американка Сара Рейчел Криванек. В ноябре прошлого года в квартире на Можайском шоссе она поссорилась со своим сожителем. Во время конфликта женщина потеряла над собой контроль и ударила своего оппонента ножом в лицо. После этого пострадавший попал в больницу.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статьям «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Иностранка должна была находиться под подпиской о невыезде. Эта информация также была донесена и до посольства США в Москве.

Однако в декабре женщина посетила посольство, а затем вместе с дипломатами отравилась в аэропорт Шереметьево. Там она приобрела билет на самолет, улетающий в Вашингтон.

Попытка бегства американки попала на видео.

Видео: Известия

— Сотрудники уголовного розыска успели задержать иностранку, предотвратив ее попытку скрыться от правосудия, — рассказала представитель МВД.

После задержания американку заключили под стражу.

В январе в Воронежской области заключили под стражу 27-летнего гражданина США, который устроил пьяный дебош в вагоне поезда и напал на полицейского.