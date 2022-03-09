Отоларинголог объяснил, какие болезни может спровоцировать COVID-19

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Врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, почему коронавирус вызывает такое побочное явление, как «черная плесень».

Эта грибковая инфекция проявляется заложенностью носа, а затем добавляется еще один неприятный симптом: гнилостный запах из носовой полости.

Причина ее появления — ослабление местного и общего иммунитета человека. При «омикроне» удар приходится на глотку, полость носа, носоглотку и слуховую трубу.

— Есть люди, уязвимые для бактерий, вирусов, грибковых инфекций, спирохет, простейших. Им нужно не так много, чтобы грибковая инфекция начала у них бушевать, — пояснил Зайцев в комментарии Life.ru.

Для профилактики подобного осложнения эксперт посоветовал следить за ванной комнатой, за душевой кабиной, потому что плохая вентиляция, сильный пар, высокая влажность создают хорошие условия для появления плесневых грибов.

Тюменские врачи с начала пандемии COVID-19 вылечили от редкой агрессивной грибковой инфекции, называемой «черной плесенью», восемь человек. Мукормикоз сопровождается заложенностью носа и гнилостным запахом, передает ФАН.

До этого иммунолог Николай Крючков высказал мнение, что если в ближайшие месяцы не возникнет нового штамма, то эпидемиологическая ситуация к середине года фундаментально стабилизируется.