Андрей Бочкарев: Территория развития проекта АДЦ в Коммунарке превысит 469 гектаров

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, посёлок Коммунарка Карта всех событий

Градостроительный проект административно-делового центра (АДЦ) в поселке Коммунарка охватит территорию более 469 гектаров. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 9 марта.

Он отметил, что часть объектов возведут за счет Москвы, а остальные — с привлечением средств инвесторов.

Помимо этого, в настоящий момент на территории АДЦ специалисты готовят к вводу в эксплуатацию почти 1,7 километра дорог.

— На территории АДЦ сейчас реализуется первый этап развития улично-дорожной сети. В стадии получения разрешения на ввод в эксплуатацию находится 1,66 километра дорог, включая мост через реку Сосенку и очистное сооружение ливневого стока, — добавил заммэра.

Гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов добавил, что на территории центра планируется осуществить жилую, деловую и торговую застройку, а также построить гостиницы и транспортно-пересадочный узел (ТПУ).

— За счет городского бюджета на территории АДЦ планируется возведение музейного депозитарно-выставочного комплекса, физкультурно-оздоровительного центра, объектов образования, здравоохранения, — уточнил он.

Ранее стало известно, что специалисты завершили возведение моста через реку Сосенку на территории административно-делового центра (АДЦ) «Коммунарка» в Новой Москве.