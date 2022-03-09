Эксперт оценил ситуацию на мировых топливных рынках

Фото: depositphotos

Стоимость нефти, газа, угля, металлов может продолжить расти в ближайшее время. Об этом сообщил эксперт по энергетике, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, комментируя ситуацию на мировых топливных рынках.

— На мировом рынке ситуация большой неопределенности. Возможно, сейчас она будет снижаться постепенно. Нефть — под 140 долларов, и это не предел. Газ — таких ценников никогда не было, — отметил эксперт в комментарии ФАН.

Пикин отметил, что после заявлений канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Европа не видит себя без поставок российского газа, рынок немного успокоился и цены снизились.

По словам Сергея Пикина, дорожают не только нефть и газ. Увеличивается и стоимость пшеницы, цена которой за неделю выросла в 1,5 раза. Никель подорожал на 75 процентов, дорожают и цветные металлы.

7 марта цена нефти Brent превысила пиковый показатель в 128 долларов за баррель в 2012 году и впервые с 2008 года начала торговаться на уровне 130 долларов, передает Nation News.

До этого сообщалось, что цены на бензин в США побили исторический максимум.