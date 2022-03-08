Цены на бензин в США побили исторический максимум

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Стоимость бензина на американских заправках превысила отметку в 4,17 доллара за галлон (4,54 литра), что стало абсолютным историческим максимумом. Об этом во вторник, 8 марта, сообщила некоммерческая Американская автомобильная ассоциация (ААА).

По данным ассоциации, которая анализирует расценки на более чем 60 тысячах автомобильных заправок, к утру вторника галлона бензина в среднем стоил 4,173 доллара. AAA констатировала, что этот показатель стал наиболее высоким в истории.

Предыдущий антирекорд зафиксировали в июле 2008 года. Тогда цена бензина на заправках в США достигла 4,11 доллара за галлон, отмечает телекомпания CNN.

До этого корреспондент американского агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что Соединенные Штаты Америки приняли решение запретить импортировать российскую нефть. Она уточнила, что уже во вторник Белый дом сделает официальное заявление по этому поводу.

Ранее стало известно, что транснациональная нефтегазовая компания BP отказалась от заключения новых контрактов по приобретению российских нефти и газа.

Также сообщалось, что британско-нидерландская компания Shell решила прекратить участие во всех нефтегазовых проектах в России и закрыть все свои АЗС на территории страны.

В качестве первого шага Shell прекратит спотовые закупки российской нефти и закроет свои АЗС в России.

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.