Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Bloomberg: США запретят импорт российской нефти

Анастасия Колоскова

В мире
Bloomberg: США запретят импорт российской нефти
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты Америки приняли решение запретить импортировать российскую нефть. Об этом во вторник, 8 марта, сообщила корреспондент американского агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

— США запретят импорт российской нефти, — написала она в социальной сети Twitter, сославшись на источники.

Джейкобс уточнила, что уже во вторник Белый дом сделает официальное заявление по этому поводу, пишет РИА Новости.

До этого стало известно, что транснациональная нефтегазовая компания BP отказалась от заключения новых контрактов по приобретению российских нефти и газа.

Ранее сообщалось, что британско-нидерландская компания Shell решила прекратить участие во всех нефтегазовых проектах в России и закрыть все свои АЗС на территории страны.

В качестве первого шага Shell прекратит спотовые закупки российской нефти и закроет свои АЗС в России.

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Читайте также:
Нефть США Импорт
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встань и пойди

Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Московский спорт своих не бросает

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Необходимо выйти на собственную орбиту

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Все мнения
О проекте