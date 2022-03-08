Bloomberg: США запретят импорт российской нефти

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Соединенные Штаты Америки приняли решение запретить импортировать российскую нефть. Об этом во вторник, 8 марта, сообщила корреспондент американского агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

— США запретят импорт российской нефти, — написала она в социальной сети Twitter, сославшись на источники.

Джейкобс уточнила, что уже во вторник Белый дом сделает официальное заявление по этому поводу, пишет РИА Новости.

До этого стало известно, что транснациональная нефтегазовая компания BP отказалась от заключения новых контрактов по приобретению российских нефти и газа.

Ранее сообщалось, что британско-нидерландская компания Shell решила прекратить участие во всех нефтегазовых проектах в России и закрыть все свои АЗС на территории страны.

В качестве первого шага Shell прекратит спотовые закупки российской нефти и закроет свои АЗС в России.

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.