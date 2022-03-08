BP отказалась заключать новые сделки на покупку нефти и газа из России

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Транснациональная нефтегазовая компания BP отказалась от заключения новых контрактов по приобретению российских нефти и газа. Об этом во вторник, 8 марта, сообщил агентству Bloomberg представитель компании.

— Единственным исключением была бы ситуация, при которой возникла бы угроза безопасности поставок энергоносителей потребителям, — цитирует представителя компании ТАСС.

В этот же день стало известно, что британско-нидерландская компания Shell решила прекратить участие во всех нефтегазовых проектах в России и закрыть все свои АЗС на территории страны.

В качестве первого шага Shell прекратит спотовые закупки российской нефти и закроет свои АЗС в России.

7 февраля глава британской BP Бернард Луни заявил, что вышел из совета директоров Роснефти. При этом корпорация также избавится от своей доли в Роснефти также из-за спецоперации России на Украине.

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.