Мост через Яузу построят на территории МГТУ имени Баумана

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Головинская набережная Карта всех событий

Новый мост по запросу жителей столицы построят через реку Яузу на территории кластера МГТУ имени Баумана. Об этом в среду, 9 марта, сообщил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

— Новый мост — это ответ на существующие запросы жителей Басманного и Лефортова, кроме того, он соединит две части нового образовательного кластера Бауманки. <...> Также новый мост сделает более комфортным подход к стадиону и спортивному клубу на левом берегу Яузы. Его особенностью станут общественные пространства, интегрированные в конструкцию, — уточнил он.

Протяженность моста составит 100 метров. Он будет оборудован четырьмя лестничными сходами, пандусами, чтобы на конструкцию можно было подняться с берегов Яузы, и двумя лифтами для маломобильных граждан.

Более того, мост будет удобен для проезда на велосипедах или электросамокатах, а в само сооружение встроят пространство для отдыха и учебы и скейт-парк, что будет символизировать студенческую и научную жизнь города и страны.

На данный момент проект обсуждается на сайте «Активный гражданин» в разделе «Общественные обсуждения», резюмировали в пресс-службе Москомархитектуры.

2 марта сообщалось, что образовательная площадка МГТУ имени Баумана увеличится в полтора раза после постройки двух новых научно-исследовательских объектов.