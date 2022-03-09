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Госавтоинспекция составила антирейтинг нарушений ПДД, выявляемых с помощью скрытого надзора

Елена Самойлова

Общество
Госавтоинспекция составила антирейтинг нарушений ПДД, выявляемых с помощью скрытого надзора
Фото: Pixabay/klimkin

В столице продолжает действовать система скрытого патруля, с помощью которой выявлено более четырех тысяч административных нарушений ПДД и проверено более девяти тысяч автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД в среду, 9 марта.

При этом в Госавтоинспекции перечислили самые распространенные нарушения правил дорожного движения, выявленных в ходе скрытого патрулирования. Ими стали: нарушение правил установки регистрационных знаков, установка стекол, светопропускание которых не соответствует установленным требованиям безопасности, а также передвижение не на разрешаемый сигнал светофора.

— Нарушение правил пользования ремнями безопасности; незаконное внесение изменений в конструкцию транспортного средства; выезд и движение транспортных средств в нарушение ПДД по полосе, предназначенной для встречного движения; управление транспортными средствами водителями с признаками опьянения, — отмечается в сообщении ведомства.

Госавтоинспекция напоминает, что при скрытом патрулировании автоинспекторы фиксируют нарушения, передвигаясь на машинах гражданского исполнения.

Информацию о нарушениях они передают ближайшим нарядам ДПС. Последние в свою очередь останавливают нарушителя для оформления административного протокола.

Ранее Дептранс Москвы назвал места с ожидаемым затруднением движения вечером 9 марта. Согласно прогнозам, движение будет затруднено в центре столицы, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

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