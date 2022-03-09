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МВД объявило о розыске мужчины, укравшего оружие у правоохранителя в Таганроге

Елена Самойлова

Происшествия
МВД объявило о розыске мужчины, укравшего оружие у правоохранителя в Таганроге
Фото: МВД Медиа

Ростовские полицейские проводят мероприятия по розыску гражданина, укравшего табельное оружие у сотрудника правоохранительных органов. Об этом в среду, 9 марта, сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа».

— Сотрудники полиции разыскивают Иваницкого Антона Сергеевича 1.04.1983 года рождения, уроженца города Санкт-Петербурга, — уточнили в сообщении ведомства.

Также в посте опубликованы обращение полиции ко всем, кто может быть осведомлен о месте нахождения мужчины, и просьба сообщить сведения в УМВД России по городу Таганрогу по телефонам +7 (8634) 63-22-20, +7 (8634) 38-39-86.

Ранее стало известно, что разыскиваемый сбежал из отдела полиции с автоматом «Кедр» и патронами.

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