Спасатели предупредили о ненадежности льда на водоемах Подмосковья

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Выходить на лед в Московской области опасно, несмотря на похолодание, сообщили сотрудники Мособлпожспаса.

Наиболее опасные участки зафиксированы на водоемах Звездного городка, на реке Лопасне в Чехове, Сестре в Талдоме, озере Черном и реке Клязьме в Солнечногорске. Опасные участки встречаются на водоемах в Серпухове, Жуковском, Домодедове.

Спасатели добавили, что нельзя выходить на лед, если его толщина менее семи сантиметров, так как в этом случае лед может не выдержать вес человека.

На территории региона продолжается профилактическая работа по предотвращению несчастных случаев на водоемах. Специалисты контролируют безопасность на реках и озерах региона. Они проводят замеры толщины льда и фиксируют участки, на которых лед тонкий и не способен выдержать вес человека, передает РИАМО.

8 марта московские спасатели усилили контроль безопасности на водоемах города. Они установили знаки о запрете выхода на лед по периметру водоемов и регулярно проводят профилактические беседы и оповещения посредством громкоговорителей.