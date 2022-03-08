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Столичные спасатели усилили контроль безопасности на водоемах

Анастасия Колоскова

Город
Столичные спасатели усилили контроль безопасности на водоемах
Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Московские спасатели усилили контроль безопасности на водоемах города. Об этом во вторник, 8 марта, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Так, они установили знаки о запрете выхода на лед по периметру водоемов и регулярно проводят профилактические беседы и оповещения посредством громкоговорителей.

В пресс-службе отметили, что, несмотря на предупреждения, горожане все-таки выходят на небезопасный тающий лед.

— Один из таких случаев вчера был замечен на Гольяновском пруду в ВАО. Взрослые, желая сократить путь на несколько метров, пренебрегли не только собственной безопасностью, но и безопасностью детей. После бесед со спасателями выходы на лед прекратились, — говорится в сообщении официального Telegram-канала комплекса.

Москвичей предупредили, что лед с каждым весенним днем становится более тонким, и попросили избегать выхода на водоемы.

До этого московские спасатели рассказали учащимся школ и университетов о своей работе во время занятий по безопасности.

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