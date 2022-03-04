Московским школьникам и студентам рассказали, как вести себя у водоемов

Фото: Департамент Городского хозяйства Москвы

Московские спасатели рассказали учащимся школ и университетов о своей работе во время занятий по безопасности. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в Telegram-канале Городского хозяйства.

— Почти 80 занятий для школьников и студентов провели спасатели на воде с начала года. Занятия и открытые уроки проводились в 75 учебных заведениях города, — отмечается в сообщении департамента.

Во время уроков спасатели напомнили подросткам о правилах безопасности у воды, особенно в период оттепели.

Помимо этого, учащихся проинформировали о том, что нужно делать при происшествиях, а также показали приемы спасения пострадавших на воде и самоспасания.

Во время встреч школьники и студенты смогли ознакомиться с поисково-спасательным и водолазным оборудованием, подробно рассмотреть снаряжение.

— Спасатели ежедневно патрулируют территории у водоемов и следят за тем, чтобы дети не находились у воды без сопровождения взрослых. Если вы стали свидетелем происшествия, незамедлительно вызывайте спасателей по номеру 112, — подчеркнули в пресс-службе.

Департамент Городского хозяйства советует избегать выхода на лед.

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