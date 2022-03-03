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Москвичам рассказали, почему нельзя выгуливать животных без поводка рядом с водоемами

Георгий Соланович

Город
Москвичам рассказали, почему нельзя выгуливать животных без поводка рядом с водоемами
Фото: Городское хозяйство Москвы

С приходом весны лед на водоемах Москвы стал очень тонким и хрупким — животные могут просто под него провалиться, что приведет к печальным последствиям. Об этом в четверг, 3 марта, сообщили в Telegram-канале Городского хозяйства.

Последний несчастный случай с домашним любимцем произошел на Затонной улице на юге Москвы — собака во время прогулки выбежала на лед и провалилась под него. Хозяин животного сразу же бросился на помощь любимцу, но сам тоже стал пленником холодной воды.

Тогда на помощь прибыли специалисты спасательной станции «Кожухово» Сергей Ряузов, Виктор Бабаев и Роман Ульянов. Они вытянули потерпевших на крепкий лед с помощью спасательного снаряжения.

— Просим горожан быть внимательными во время прогулок с домашними животными: не спускать собак с поводка вблизи водоемов. Если вы стали свидетелем происшествия, незамедлительно звоните по номеру 112, — уточнили в Telegram-канале Городского хозяйства.

2 марта жителей Москвы предупредили об опасности выхода на лед в начале весны.

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