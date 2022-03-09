Синоптик рассказала, когда в Москве закончатся морозы

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Морозы в выходные в Москве пойдут на убыль, а столбики термометров вновь покажут положительную температуру. Об этом в среду, 9 марта, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

— В выходные морозы пойдут на убыль, потому что атмосферное давление немного понизится, и мы будем находиться между антициклонами. В субботу, 12-го числа, при переменной облачности ночью — без существенных осадков, а вот днем уже местами возможны небольшие осадки. Минимальная температура в субботу — минус 8–10 градусов, по области — до минус 13 градусов. А дневная температура будет положительной. В городе — 0 — плюс 2 градуса, по области еще возможно сохранение слабого морозца, — уточнила она.

Позднякова добавила, что температура в четверг будет почти на семь градусов ниже климатической нормы.

В воскресенье днем ожидаются повышенное атмосферное давление и облачная погода, столбики столичных термометров покажут положительное значение, в области — до минус 2 градусов. Ночью в Москве специалист пообещала небольшие осадки и температуру до минус 3–5 градусов, передает РИА Новости.

8 марта сообщалось, что температуру батарей в жилых домах Москвы поднимут из-за грядущего похолодания.