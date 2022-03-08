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Москвичам поднимут температуру батарей в квартирах из-за сильных морозов

Иван Юминов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Москвичам поднимут температуру батарей в квартирах из-за сильных морозов
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Температуру батарей в жилых домах Москвы поднимут из-за грядущего похолодания. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства во вторник, 8 марта.

— По прогнозам синоптиков, до 11 марта в столице ожидаются сильные морозы. Ночью столбики термометров будут опускаться до минус 13-11 градусов, днем держаться на отметке в минус 8-6 градусов, — говорится в сообщении.

При этом ночью 11 марта ожидается до минус 16 градусов. Корректировка в системе теплоснабжения, как уточняется, осуществляется в автоматическом режиме под контролем диспетчерских служб.

Если горожан не устраивает температура в квартире, они могут позвонить в управляющую компанию, на горячую линию МОЭК (+7 (495) 539-59-59) или в Единый диспетчерский центр (+7 (495) 539-53-53), отмечается в Telegram-канале комплекса.

Синоптик Евгений Тишковец пообещал москвичам «ультраполярное вторжение» 8 марта. По его словам, март продолжает доказывать, что он не весенний месяц, а зимний.

Кроме того, в плане погоды март очень неустойчив — по прогнозу синоптика, волна морозов после мартовских праздников накроет всю Центральную Россию. По его словам, затем стужа начнет постепенно отступать, а ближе к середине месяца столбики термометров выйдут к мартовским показателям.

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