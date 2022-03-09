Специалисты «Мосгаза» приступили к последнему этапу строительства газопровода в ТиНАО

Фото: Мосгаз

Россия, Москва, поселение Филимонковское, деревня Староселье Карта всех событий

Специалисты «Мосгаза» приступили к заключительному этапу строительства газопровода для нового жилого комплекса «Цветочные поляны» в деревне Староселье Филимонковского поселения Новой Москвы. Об этом сообщил гендиректор компании Гасан Гасангаджиев среду, 9 марта.

Он отметил, что в скором времени более пяти тысяч квартир, два детских сада и школа будут обеспечены теплом.

— Вновь создаваемая сеть системообразующих газопроводов высокого давления в настоящее время позволяет специалистам АО «Мосгаз» осуществлять подключение социально значимых объектов, включая комплексные жилые застройки. С момента начала строительства газораспределительных сетей на территории ТиНАО объем заявок на технологическое присоединение вырос на 100 процентов, — заявил руководитель «Мосгаза».

Гасангаджиев добавил, что в ходе строительства специалисты применяли метод «закрытой» прокладки — горизонтальное направленное бурение. Так, работы планируется завершить к концу текущего месяца, заключил он.

Специалисты с начала 2022 года проверили почти 260 тысяч газовых приборов в квартирах Москвы. Особое внимание при инспекции уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах. Более того, сотрудники служб проводят специальный инструктаж для горожан и выдают им памятки по безопасному использованию газа в быту.