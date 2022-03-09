Полицейские ликвидировали подмосковную нарколабораторию

Фото: МВД Медиа

В Подмосковье задержаны двое жителей столицы, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом в среду, 9 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Предварительно установлено, что злоумышленники оборудовали лабораторию по синтезированию наркотиков в частном доме в деревне Теперки (Орехово-Зуевский городской округ — прим. «ВМ»), принадлежащем родственнику одного из них. При проведении осмотра жилища полицейские обнаружили и изъяли различные емкости с порошкообразным веществом белого цвета, химические реактивы, колбы, мерные стаканы, весы и другие предметы, предположительно используемые при производстве наркотиков, — рассказывает представитель ведомства.

По ее словам, проведенная экспертиза подтвердила, что пять килограммов изъятого порошка являются мефедроном, а 300 граммов обнаруженной жидкости — прекурсором (реагент, участвующий в производстве токсичного химического вещества — прим. «ВМ»).

Видео: МВД Медиа

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств» — прим. «ВМ»).

Подозреваемые заключены под стражу.

— Предварительное расследование уголовного дела продолжается, — подчеркнула Волк.

Также 9 марта в подмосковном Ликино-Дулеве задержан 31-летний местный житель, подозреваемый в незаконном хранении оружия и наркотиков.