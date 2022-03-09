«Не знаем, как добираться домой»: дочь Заворотнюк застряла в Таиланде

Фото: instagram/anna_zavorotnyuk

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна не может вылететь в Россию из Таиланда. На отмену рейса девушка пожаловала на своей странице в социальной сети Instagram.

— Кто сейчас еще за границей? Наш рейс отменили, так что не знаем, как добираться домой, — написала она в разделе Stories.

Девушка отдыхала в Таиланде вместе с подругой. Последние несколько дней она не выходила на связь в социальных сетях. Анна объяснила это тем, что не хотела публиковать фотографии с отдыха. Из-за непростой ситуации в связи с отменой рейса Анна была вынуждена обратиться к фолловерам за советом.

До этого Анна Заворотнюк объяснила, почему ведет столь насыщенную и счастливую жизнь, несмотря на то, что ее мать тяжело больна. По ее словам, подобные обвинения несправедливы. Она сильно переживает за мать, однако понимает, что просидеть всю жизнь на одном месте будет глупо. Быть счастливой не только потому, что сама так захотела, но и для своей мамы — вот почему дочь Заворотнюк не забывает веселиться.

Анна сильно переживает за свою мать, так как та, предположительно, больна глиобластомой головного мозга — одним из самых агрессивных видов рака. 25 января Анна опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что у Анастасии Заворотнюк обнаружились проблемы с речью.