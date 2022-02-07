Дочь Заворотнюк объяснила, почему ведет счастливую жизнь, несмотря на болезнь матери

Фото: instagram/anna_zavorotnyuk

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна объяснила, почему ведет столь насыщенную и счастливую жизнь, несмотря на то, что ее мать тяжело больна. Она ответила на вопросы пользователей Instagram в сторис.

По словам Анны, подобные обвинения несправедливы. Она сильно переживает за мать, однако понимает, что просидеть всю жизнь на одном месте будет глупо. Быть счастливой не только потому, что сама так захотела, но и для своей мамы — вот почему дочь Заворотнюк не забывает веселиться.

— Любые комментарии, касающиеся болезни мамы и того, что я продолжаю жить, радоваться и путешествовать... Это то, чего бы хотела моя мама, — чтобы я была счастливой. Я год просидела дома и проплакала. Но в какой-то момент собралась и поняла, что жизнь проходит мимо, надо быть сильной, — написала дочь Заворотнюк в Instagram.

Дочь Заворотнюк осудила публикацию фото ее больной матери. Недавно в Сети появился кадр с камер ГИБДД. Предположительно, на нем изображены Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. На черно-белом снимке мужчина с бородой сидит за рулем, а на пассажирском сиденье лежит женщина, откинувшись на кресле.

Анна сильно переживает за свою мать, так как та, предположительно, больна глиобластомой головного мозга — одним из самых агрессивных видов рака. 25 января Анна опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что у Анастасии Заворотнюк обнаружились проблемы с речью.

В апреле 2021 года врач, наблюдавший за болезнью Заворотнюк, рассказал, что она проходила экспериментальную иммунную терапию в Институте онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Там взяли ее раковые клетки, «обучили» против них специальные Т-лимфоциты и затем ввели их в организм пациентки, чтобы они атаковали опухоль.