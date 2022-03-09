Аналитик оценила ситуацию на рынке аренды жилья

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Главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина рассказала, что на рынке аренды происходят перестановки из-за освобождающихся квартир.

По словам эксперта, в настоящее время рынок аренды также находится в зоне турбулентности. За последнюю неделю количество новых объявлений об аренде стало расти. Ранее ежедневно выходило около 400 объявлений о сдаче жилья, в настоящее время около 800 в день.

— Это оказывает давление на рынок, потому что они в основном дешевле, чем основные лоты. Освобождаются квартиры – кто-то уезжает в регионы, кто-то решил сменить место жительства, — отметила она в комментарии НСН.

До этого заместитель директора департамента аренды квартир компании «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова рассказала, стоит ли ждать повышения цен на аренду жилья. Она подчеркнула, что средний показатель должен остаться примерно на прежнем уровне.

В настоящее время усредненная арендная ставка для квартир в старой Москве составляет 47 480 рублей в месяц. С начала года она почти не изменилась.