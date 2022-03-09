Психолог Лабковский назвал «нормальную» разницу в возрасте между супругами

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Психолог Михаил Лабковский рассказал о том, какая разница в возрасте между мужем и женой может считаться «нормальной».

Он отметил, что главное в отношениях — это одинаковая жизненная энергия, совпадение интересов и желаний.

— Важно, когда не возраст у людей не совпадает, а жизнь. Плохо, если в паре разные потребности, жизненная активность и разная энергия. К сожалению, это главная проблема. В 20 лет человек может быть стариком, а кто-то и на пенсии активный. При этом стоит помнить, что гормональная система человека в 60 лет и в 20 — разная, поэтому требовать от пенсионера жизненной энергии, как в молодости, не стоит, — сказал Лабковский.

Также он рассказал о теории, согласно которой в разный возрастной промежуток должна быть определенная разница в возрасте.

— Например, если ей 20, то ему должно быть 25, если ей 30, то ему уже 38, если ей — 40, то ему — 49. Но есть пары, которые ровесники, и они счастливы. Есть пары, где мужчина намного старше, и они тоже могут быть счастливы. Пока человек двигает руками и ногами и дышит — любая разница нормальна, — сказал психолог.

Также он добавил, что женщинам, которые считают, что в 18 лет нужно срочно выходить замуж и рожать детей, необходимо пересмотреть свои взгляды, так как они не отвечают современному миру: сейчас пары вступают в официальные отношения ближе к 30 годам.

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