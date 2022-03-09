Cтуденты из Петербурга приблизились к созданию способа лечения рака и ВИЧ

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Студенты Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) активно работают над созданием вещества, способного эффективно бороться с онкологическими заболеваниями и ВИЧ.

Ребята предприняли ряд попыток найти идеальную формулу растворения бетулина, и им удалось получить новую модификацию вещества. Бетулин способен оказать огромную поддержку иммунной системе человека, эффективен в борьбе против рака, гепатита и ВИЧ.

— Перед учеными стоит важная задача — повысить биологическую активность природного бетулина. Сложность возникает из-за его плохой растворимости в воде и, следовательно, низкой биологической доступности. С этой целью мы изучаем различные методы химической модификации бетулина, — рассказала в комментарии Nation News аспирантка Высшей школы технологии и энергетики СПбГУПТД Елена Вахрушева.

В настоящее время студенты находятся на стадии получения модифицированного бетулина, в дальнейшем они проведут исследования на биологическую активность препарата.

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