Фигуристка Туктамышева поделилась планами после завершения карьеры

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, в какую сферу хотела бы податься после завершения спортивной карьеры. 25-летняя спортсменка отметила, что видит себя в дальнейшем в медиапространстве.

По ее словам, она не боится камеры и публичных выступлений, поскольку привыкла к повышенному вниманию на льду.

— После завершения спортивной карьеры мне бы хотелось поработать в медиа. Нужно будет только взять уроки ораторского мастерства, чтобы красиво выходить из любой ситуации. У спортсменов иногда бывают проблемы с высказыванием своих мыслей, — рассказала фигуристка в интервью Youtube-каналу «ХК «Авангард».

В 2021 году спортсменке удалось завоевать серебряную медаль на чемпионате мира в одиночном катании, а также выиграть командное мировое первенство. Однако Туктамышева не смогла попасть на Олимпиаду в Пекине, войдя в список резервистов.

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